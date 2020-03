Cronaca 8991

Coronavirus, a Caltanissetta i positivi salgono a 26: quattro sono in terapia intensiva

A Caltanissetta su un totale di 26 positivi risultano ricoverate 12 persone. Di queste quattro sono ricoverate in terapia intensiva con sintomi più gravi

21 Marzo 2020 14:55

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (sabato 21 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



In totale sono 490 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 458 perché 26 sono già guariti e 6 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 34; Caltanissetta, 26; Catania, 181; Enna, 23; Messina, 66; Palermo, 52; Ragusa, 7; Siracusa, 42; Trapani, 27.



Questi i dati forniti oggi dalla Regione Sicilia. A Caltanissetta su un totale di 26 positivi risultano ricoverate 12 persone. Di queste, quattro sono ricoverate in terapia intensiva con sintomi più gravi. Si tratta di un paziente di Licata di 52 anni, un uomo di San Cataldo di 67 anni, un medico di Palma di Montechiaro di 71 anni e un nisseno di 76 anni che questa mattina, visto l'aggravarsi delle condizioni è stato trasferito dal reparto di Malattie Infettive al reparto di Rianimazione. Gli altri pazienti ricoverati in Malattie Infettive, di cui due della provincia di Agrigento, sono stabili. Sempre nel capoluogo ( e va ad aggiungersi ai 26 attualmente positivi) si registra un decesso. Si tratta del biologo nisseno di 58 anni morto per insufficienza cardiorespiratoria l'11 marzo e poi risultato positivo al coronavirus.

