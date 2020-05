Cronaca 1223

Coronavirus a Caltanissetta: due pazienti disabili provenienti da Mussomeli ricoverati in Malattie Infettive"

Si registra anche un nuovo caso in più a domicilio a San Cataldo (coniuge di un positivo domiciliato)

Redazione

06 Maggio 2020 20:58

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 due nuovi ricoveri alle malattie infettive del Sant'Elia provenienti da Mussomeli (si tratta di 2 pazienti disabili provenienti dalla comunità alloggio che si è preferito spostare in ospedale malgrado le condizioni di salute siano stabili). I pazienti della comunità alloggio di Mussomeli così come gli operatori sono stati tutti sottoposti a tampone. Esiti negativi ad eccezione di un tampone dubbio che è stato ripetuto e si è in attesa del nuovo risultato Un nuovo caso in più a domicilio a San Cataldo (coniuge di un positivo domiciliato). "Preme segnalare - fa presente il manager alla stampa - che ieri nell'avere annullato dal report la colonna di "pazienti clinicamente guariti" sono stato omessi 2 pazienti in quarantena a Caltanissetta, 2 pazienti guariti da covid a Caltanissetta e 1 paziente guarito da covid a San Cataldo. Per completezza la riga dei "fuori provincia" è pari a 14 poiché dei 5 pazienti precedentemente presenti nella cella "clinicamente guariti" 2 li abbiamo spostati in "positivi in quarantena (poiché permangono in provincia di Caltanissetta) e 3 li abbiamo lasciati temporaneamente in "guariti covid" in attesa di informazioni sul tampone negativo da effettuare ad Agrigento dopo il loro rientro a domicilio".

