Coronavirus, a Caltanissetta due nuovi ricoverati. Si va verso l'ampliamento dei posti letto

I due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive riguardano una cittadina di San Cataldo, appartenente ad un focolaio già identificato, ed uno di Agrigento

Redazione

23 Marzo 2020 18:53

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta delle ore 18. Nelle ultime 24 ore non abbiamo avuto un incremento dei soggetti risultati positivi, che si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero. Si resta pertanto a n. 13 soggetti domiciliati e positivi al test. Si incrementa di 2 unità il numero dei ricoverati presso il PO Sant’Elia, che passa da 15 a 17 (di cui 5 in Terapia Intensiva). I due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive riguardano una cittadina di San Cataldo, appartenente ad un focolaio già identificato, ed uno di Agrigento. Il paziente di Riesi, ricoverato tra sabato e domenica, è stato trasferito dal Reparto di Malattie Infettive a quello di Terapia Intensiva. Il totale dei positivi a Caltanissetta è dunque pari a 30 unità.

L’ASP, su indicazione dell’Assessorato alla Salute, sta anche predisponendo quanto necessario per un ampliamento dei posti letto dedicati COVID-19, sia a Gela che a Caltanissetta, attraverso spostamenti ed accorpamenti per aree omogenee, al fine di poter dare risposta ai nuovi casi, nell’ipotesi di situazioni di picco previste nel mese di aprile.

