Coronavirus. A Caltanissetta due nuovi ricoverati, 5 nuovi positivi in isolamento domiciliare. Una guarita nuovamente positiva

Pervenuti i risultati dei test effettuati ai contatti stretti degli operatori di Mussomeli. Sono risultati tutti negativi.

Rita Cinardi

28 Aprile 2020 19:01

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore aumenta di 2 unità il numero dei ricoverati al reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sant’Elia (1 paziente di Caltanissetta e 1 paziente di Mussomeli).

I pazienti in quarantena si incrementano di 3 unità a San Cataldo, 1 a Caltanissetta e 1 a Niscemi (tutti riconducibili a casi positivi già conosciuti).

N. 1 paziente di San Cataldo passa da “Guarita Covid” a “Guarita Clinicamente” (ripositivizzazione). In pratica la paziente, che comunque sta bene e non ha più i sintomi della malattia, era risultata negativa al primo tampone per poi risultare nuovamente positiva.

Pervenuti i risultati dei test effettuati ai contatti stretti degli operatori di Mussomeli. Sono risultati tutti negativi.Dunque i casi totali da inizio epidemia sono 158. Di questi, 15 sono ricoverati in malattie infettive, 92 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in presidi di altre province, 32 risultano guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 fuori provincia.

