Coronavirus, a Caltanissetta due nuovi positivi: entrambi lavorano nel reparto di Malattie Infettive

Per riepilogare a Caltanissetta i casi totali da inizio epidemia sono 165. Non si registrano decessi dal 24 aprile

Rita Cinardi

03 Maggio 2020 19:11

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore il dato dei pazienti in quarantena domiciliare si incrementa di n. 2 unità. Si tratta di due operatori sanitari risultati positivi durante il controllo periodico a cui sono sottoposti tutti i sanitari afferenti al reparto di Malattie Infettive. Per riepilogare a Caltanissetta i casi totali da inizio epidemia sono 165. Di questi, 16 sono attualmente ricoverati in Malattie Infettive, 77 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in presidi di altre province, 53 i guarti, 13 i deceduti in ospedali della provincia e 2 fuori provincia. A Caltanissetta non si registrano deceduti per coronavirus dal 24 aprile. Appuntamento domani con nuovi aggiornamenti sul nostro giornale.

