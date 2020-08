Cronaca 904

Coronavirus, a Caltanissetta donna incinta risultata positiva. Ora i contagiati sono 30

In provincia non si registra più alcun decesso per coronavirus dal 24 aprile

Rita Cinardi

23 Agosto 2020 09:15

Una paziente, originaria del Marocco, ma residente a Caltanissetta, è stata isolata a domicilio poiché risultata positiva al SARS Cov-2. La paziente, che accusa sintomi lievi, è in gravidanza. A comunicarlo nel consueto bollettino dell'Asp di Caltanissetta il direttore generale Alessandro Caltagirone. Adesso sono 30 in tutto i pazienti positivi in provincia di Caltanissetta. Di questi, 3 sono ricoverati in Malattie Infettive e 27 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti guariti da inizio epidemia sono 182 e 15 i deceduti (di cui 2 fuori provincia). In provincia non si registra più alcun decesso per coronavirus dal 24 aprile.

