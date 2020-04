Cronaca 1167

Coronavirus, a Caltanissetta dimessi altri due pazienti: il totale dei guariti sale a 33

Oggi non si è registrato nessun nuovo caso positivo, per cui restano uguali a ieri i dati del bollettino

Rita Cinardi

27 Aprile 2020 21:32

Consueto bollettino del direttore dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Oggi dimessi due pazienti dal reparto di malattie infettive del presidio ospedaliero Sant'Elia (pazienti clinicamente guariti). Uno di loro proveniva da Caltanissetta e l'altro dalla provincia di Agrigento. Sono 152 i positivi in totale nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia. Di questi 15 si trovano ricoverati in Malattie Infettive, 87 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in altro presidio, 33 pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Appuntamento domani per i nuovi dati sul nostro giornale.

