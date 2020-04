Cronaca 4344

Coronavirus. A Caltanissetta dimessi altri 2 pazienti: uno di loro aveva subito anche un complesso intervento chirurgico

Il dato dei positivi invece si incrementa di 9 unità. Si tratta di pazienti in isolamento domiciliare e riconducibili a focolai noti

Redazione

11 Aprile 2020 20:03

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 dato stabile dei pazienti positivi in Terapia Intensiva. Nella stessa area si registra, comunque, un nuovo ingresso al Sant'Elia di un paziente arrivato da Niscemi in condizioni molto critiche con un quadro diagnostico fortemente riconducibile ad un caso positivo (tampone fatto ma in attesa di risultato).

Il Dato dei pazienti ricoverati in malattie infettive al Sant'Elia si riduce, con due pazienti dimessi ed un nuovo ricovero. Uno dei due dimessi è il paziente proveniente da fuori provincia che, oltre alle problematiche connesse al coronavirus ha subito un intervento chirurgico molto complesso.

Il dato dei domiciliati , risultati positivi al test, si incrementa di n. 9 unità.

Tutti casi riconducibili a focolai o soggetti risultati positivi ma già da tempo in isolamento (c.d. geografici: coloro che si sono registrati dopo il 14 marzo)

Tra ieri ed oggi ulteriori referti sono stati inoltrati ai cittadini in quarantena. Fortunatamente si incrementano i risultati dai laboratori governati e inoltrati agli interessati da alcuni nostri collaboratori in Direzione Sanitaria lavorano costantemente per allineare i dati tra i database del portale regionale e quanto arriva dagli stessi laboratori. Arrivata ed installata la nuova apparecchiatura di laboratorio (PCR real time) che dovrebbe darci un grande contributo nella esecuzione di ulteriori test e nella tempestività di risposta e che inizierà ad essere collaudata a partire da martedì.

