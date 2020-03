Cronaca 320

Coronavirus, a Caltanissetta cittadini indignati: "Basta gettare mascherine e guanti usati a terra"

Mentre il Comune continua a fare la disinfezione delle strade, alcuni cittadini si disfano di mascherine e guanti usati semplicemente gettandoli per strada

Rita Cinardi

17 Marzo 2020 21:05

In un paese, l'Italia, dove ormai è emergenza sanitaria, purtroppo continuano a registratrsi violazioni delle norme disposte dal Decreto per contenere l'emergenza. E non solo. Sono 8 mila i denunciati in Italia, per non aver rispettato quanto al momento ci viene imposto. A Caltanissetta maleducati e indisciplinati non sono da meno. Mentre le forze dell'ordine continuano a denunciare ogni giorno decine di persone (dai ciclisti che decidono di fare una pedalata fino a Cefalù, ai ragazzini che organizzavano una festa di compleanno, ora indagati dalla Procura di Minori, a chi fa l'aperitivo) c'è un altro fatto che sta suscitando l'indignazione degli "altri". Vale a dire quelli che le regole le rispettano per il bene di tutti. Non sarà sfuggito infatti che mentre il Comune continua a fare la disinfezione delle strade, alcuni cittadini si disfano di mascherine e guanti usati semplicemente gettandoli per strada. Evidentemente l'appello alla responsabilità di ognuno non basta. I controlli comunque continueranno serrati, così come annunciato dalle forze dell'ordine.

