Coronavirus, a Caltanissetta chiusa anche una classe dell'istituto "Di Rocco": uno studente è positivo

Continuano intanto i controlli in bar e ristoranti da parte della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme anticontagio

Rita Cinardi

18 Ottobre 2020 10:02

Ancora una classe chiusa a Caltanissetta. Questa volta resteranno a casa alunni e docenti di una classe dell'istituto secondario superiore "Sen. A. Di Rocco" dove uno studente è risultato positivo al coronavirus. Si tratta della quarta classe nel giro di 24 ore. Ieri già gli agenti della Polizia Municipale avevano notificato i provvedimenti per l'isolamento obbligatorio fiduciario ad alunni e docenti di tre classi delle scuole "Rodari", "Don Milani" e "Cordova". Più complicata la notifica ai ragazzi dell'istituto "Di Rocco" visto che numerosi studenti arrivano da comuni fuori di Caltanissetta. "Abbiamo coinvolto i rispettivi sindaci ieri sera stesso", ha detto il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Continuano intanto i controlli in bar e ristoranti per verificare la tenuta degli elenchi dei clienti, l'obbligo dell'utilizzo della mascherina e del distanziamento interpersonale. (Foto Archivio)

