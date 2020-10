Cronaca 882

Coronavirus, a Caltanissetta casi positivi in tre classi: alunni e docenti a casa

Nel pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale hanno notificato i provvedimenti dell'Asp

Rita Cinardi

17 Ottobre 2020 19:14

Continuano i casi di coronavirus nelle scuole nissene. Sono tre le classi interessate: quelle degli istituti "Don Milani", "Rodari" e "Filippo Cordova". Docenti e alunni nel pomeriggio hanno ricevuto la notifica del provvedimento dell'Asp, da pare della Polizia Municipale, per mettersi in isolamento fiduciario obbligatorio. Nei giorni scorsi era stata interessata anche una classe della scuola Santa Lucia. I locali saranno sanificati dall'Asp che continua con l'indagine epidemiologica per l'isolamento dei contagi.

