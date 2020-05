Cronaca 1266

Coronavirus, a Caltanissetta aumenta ancora il numero dei guariti portando il totale a 62

Al contrario un paziente che era stato considerato clinicamente guarito è tornato nuovamente in Malattie Infettive

Redazione

07 Maggio 2020 21:11

Aumentano i guariti da Covid-19 in provincia. Oggi altri 8 pazienti sono risultati negativi al secondo tampone. Si tratta di sette nisseni e un paziente di San Cataldo. Dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia è stato invece dimesso un paziente, considerato clinicamente guarito e che quindi ha potuto fare ritorno a casa. Al contrario un paziente che era stato considerato clinicamente guarito e quindi nei giorni scorsi era stato trasferito nella ex Rsa di via Luigi Monaco ha accusato lievi disturbi e, per questo motivo, è stato nuovamente ricoverato in malattie infettive. Riepilogando da inizio epidemia nella nostra provincia sono stati registrati 173 casi. Di questi 16 sono ancora ricoverati in Malattie Infettive, 76 si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o in assenza di sintomi), 4 si trovano ricoverati in ospedali di altre province, 62 risultano guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Nota positiva: in provincia non si registrano decessi per coronavirus ormai dal 24 aprile.

