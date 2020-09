Attualita 2924

Coronavirus, a Caltanissetta altri due ricoverati. Una donna era già stata dimessa ma è di nuovo sintomatica

Il numero dei ricoverati nel reparto di Malattie infettive sale a 14. Fino a domenica erano la metà

Rita Cinardi

16 Settembre 2020 18:27

Cresce ancora il numero dei ricoverati per coronavirus all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nel pomeriggio sono stati trasferiti nel reparto di Malattie Infettive diretto da Giovanni Mazzola altri due pazienti. Si tratta di un uomo proveniente da Sciacca e di una donna di Gela che era stata dimessa dal Sant'Elia a domicilio e che ora manifesta nuovamente tosse e febbre. Adesso i ricoverati sono 14. Fino a domenica nel reparto vi erano soltanto 7 ricoverati. Secondo il piano varato dalla regione l'ospedale Sant'Elia in caso di un ulteriore incremento dei ricoveri dovrà garantire 30 posti al Sant'Elia più 30 nell'ex Rsa di via Luigi Monaco.

Cresce ancora il numero dei ricoverati per coronavirus all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nel pomeriggio sono stati trasferiti nel reparto di Malattie Infettive diretto da Giovanni Mazzola altri due pazienti. Si tratta di un uomo proveniente da Sciacca e di una donna di Gela che era stata dimessa dal Sant'Elia a domicilio e che ora manifesta nuovamente tosse e febbre. Adesso i ricoverati sono 14. Fino a domenica nel reparto vi erano soltanto 7 ricoverati. Secondo il piano varato dalla regione l'ospedale Sant'Elia in caso di un ulteriore incremento dei ricoveri dovrà garantire 30 posti al Sant'Elia più 30 nell'ex Rsa di via Luigi Monaco.

Inps di Caltanissetta, reddito di emergenza: online il servizio per presentare le nuove domande

News Successiva Mercatino settimanale di Caltanissetta, FenImprese: "I controlli anti-Covid sono inesistenti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare