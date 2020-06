Cronaca 383

Coronavirus: a Caltanissetta altri due guariti, nessun positivo nel capoluogo. Restano solo tre i malati in tutta la provincia

Nella nostra provincia risultano guarite il 90% delle persone positive e non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile

Rita Cinardi

27 Giugno 2020 07:34

Bollettino sulla situazione Covid-19 in provincia di Caltanissetta aggiornato ieri sera alle 22 dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 2 guariti: si tratta di un paziente nisseno che si trovava in isolamento domiciliare e di una persona ricoverata in Malattie Infettive all'ospedale di Gela che è stata dimessa. Nel capoluogo non si registra più alcun positivo al Covid-19. In provincia restano solo 3 positivi: un immigrato camerunense ricoverato in Malattie Infettive all'ospedale Sant'Elia, e due persone in isolamento domicliare, una a Gela e una a Niscemi. Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 194. Di questi attualmente 1 pazienti si trovano ricoverati in Malattie Infettive (il camerunense ricoverato a Caltanissetta), 2 si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi), 176 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia risultano guarite il 90% delle persone positive e non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

