Coronavirus, a Caltanissetta altri 9 guariti portano il totale a 83. Ma ci sono altri 5 nuovi positivi

Dal 24 aprile scorso non si registrano decessi per coronavirus in provincia, vuota la terapia intensiva Covid

Rita Cinardi

12 Maggio 2020 20:50

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone sull'emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore 5 guariti a San Cataldo ed 1 a Campofranco precedentemente in quarantena domiciliare.

Dimessi dai reparti di Malattie infettive e guariti da Covid n. 2 a Gela e n. 1 residente fuori provincia.

N. 5 nuovi positivi: 1 operatore di Niscemi in servizio in una RSA fuori provincia ed un suo congiunto, un cittadino di Niscemi la cui indagine è in corso, un ospite di Villa Sergio e un cittadino “geografico” di Caltanissetta, quest’ultimi due trasferiti nella ex-RSA di via L. Monaco. I casi totali da inizio epidemia in provinica sono 179. Di questi, attualmente 10 sono ricoverati in Malattie Infettive (-3), 67 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 83 guariti (+9), 13 deceduti in ospedali della provincia e 2 in ospedali di altre province. Dal 24 aprile scorso non si registrano decessi per coronavirus in provincia.

