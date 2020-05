Cronaca 710

Coronavirus, a Caltanissetta altri 10 guariti e nessun positivo in più. Continuano a svuotarsi i reparti di Malattie Infettive

A Gela nessun paziente Covid-19 ricoverato e al reparto di Malattie Infettive del Sant'Elia ne rimangono soltanto 6

16 Maggio 2020 18:03

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone in merito alla situazione coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si svuotano i reparti. A Gela nessun paziente Covid-19 ricoverato al Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele". È infatti guarita la paziente in attesa di trasferimento in riabilitazione per altre patologie. Il paziente di Niscemi è stato trasferito nei giorni scorsi al domicilio seppur ancora positivo. In data odierna sono state effettuate tre dimissioni dalla UOC Malattie Infettive di Caltanissetta ( pazienti guariti da Covid): 1 di Caltanissetta e 2 di Mussomeli. A Domicilio: 2 guariti, uno a Serradifalco e uno a Milena. Nessun caso positivo riscontrato nelle ultime 24 ore. Dei 4 pazienti guariti clinicamente e provenienti da fuori provincia, 3 risultano ad oggi guariti da Covid. I casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 183. Di questi attualmente 6 sono i ricoverati in Malattie Infettive (-5), 47 si trovano in isolamento domiciliare, 116 i pazienti guariti (+10), nessun ricoverato in presidi di altre province (-4), 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente.

