Coronavirus, a Caltanissetta altri 7 guariti. Ma c'è anche un nuovo ricoverato e 2 positivi in più

Non si registra alcun deceduto per coronavirus dal 24 aprile, mentre la terapia intensiva non ha più registrato pazienti dal 3 maggio

Rita Cinardi

13 Maggio 2020 20:43

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone per aggiornare sulla situazione Covid-19 in provincia. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 5 guariti a Caltanissetta ed 2 a Serradifalco precedentemente in quarantena domiciliare. Allo stesso tempo si registra un nuovo ricovero nel reparto di Malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sant'Elia (paziente di Serradifalco) e 2 nuovi positivi in isolamento domiciliare: 1 operatore sanitario di Caltanissetta in servizio fuori provincia ed un cittadino di Campofranco. I casi totali di coronavirus in provincia da inizio epidemia sono 182 (+3). Di questi, attualmente, 11 sono ricoverati in Malattie Infettive (+1), 62 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o in assenza di sintomi (-5), 4 sono ricoverati in ospedali di altre province, 90 sono guariti (+7), 13 persone sono decedute in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Non si registra alcun deceduto per coronavirus dal 24 aprile, mentre la terapia intensiva non ha più registrato pazienti dal 3 maggio. Appuntamento domani sera su Seguo News per i nuovi dati.

