Cronaca 1704

Coronavirus, a Caltanissetta altri 5 guariti (totale 95). Paziente della casa di riposo San Michele ricoverato in Malattie Infettive

A Gela invece un paziente è stato dimesso dal "Vittorio Emanuele" poiché guarito da Covid-19

Redazione

14 Maggio 2020 20:28

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone sulla situazione Covid-19 nella nostra provincia. Nelle ultime 24 ore un paziente è stato dimesso dal Presidio Ospedaliero di Gela poiché guarito da Covid. Trasferito, invece, nel reparto di Malattie infettive del presidio ospedaliero Sant’Elia il paziente disabile proveniente dalla Casa di riposo San Michele, che ieri era andato nella ex- RSA, per difficoltà nella gestione dei bisogni primari del paziente. Si registra anche un nuovo positivo in quarantena a Caltanissetta, marito di una donna positiva già in quarantena. Nella tabella inviata dal direttore generale si contano anche 5 guariti in più rispetto a ieri che portano il totale a 95. I casi totali di coronavirus in provincia da inizio epidemia sono 183 (+1). Di questi, attualmente, 11 sono ricoverati in Malattie Infettive (+1), 58 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o in assenza di sintomi (-4), 4 sono ricoverati in ospedali di altre province, 95 sono guariti (+5), 13 persone sono decedute in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Non si registra alcun deceduto per coronavirus dal 24 aprile, mentre la terapia intensiva non ha più registrato pazienti dal 3 maggio. Appuntamento domani sera su Seguo News per i nuovi dati.



