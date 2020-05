Cronaca 1951

Coronavirus, a Caltanissetta altri 4 guariti portano il totale a 71. Oggi un solo positivo in più

Nella nostra provincia non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile

Rita Cinardi

09 Maggio 2020 19:31

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'As di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Permane il trend dei pazienti guariti da Covid. I guariti, precedentemente positivi a domicilio, sono 4 (1 a Caltanissetta, 1 a San Cataldo, 1 a Resuttano , 1 a Mussomeli. Si incrementa di 1 il numero dei soggetti positivi a domicilio a Caltanissetta. I casi totali da inizio epidemia in provincia di Caltanissetta sono 174. Di questi, attualmente, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 69 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi, 4 sono ricoverati in strutture ospedaliere di altre province, 71 sono i guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile.

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'As di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Permane il trend dei pazienti guariti da Covid. I guariti, precedentemente positivi a domicilio, sono 4 (1 a Caltanissetta, 1 a San Cataldo, 1 a Resuttano , 1 a Mussomeli. Si incrementa di 1 il numero dei soggetti positivi a domicilio a Caltanissetta. I casi totali da inizio epidemia in provincia di Caltanissetta sono 174. Di questi, attualmente, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 69 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi, 4 sono ricoverati in strutture ospedaliere di altre province, 71 sono i guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile.

Caltanissetta. Anziana accusa un malore e cade, i vicini sentono i lamenti e chiamano i soccorsi

News Successiva Coronavirus, il bollettino del 9 maggio: mai così bassi i nuovi contagi. Superati i 100mila guariti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare