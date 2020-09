Cronaca 1276

Coronavirus, a Caltanissetta altri 3 positivi e 2 nuovi ricoveri. Paziente potrà fare dialisi in Malattie Infettive

Il paziente che proviene dalla provincia di Agrigento sarà sottoposto a giorni alterni al trattamento dialitico all’interno della stanza a pressione negativa

Rita Cinardi

25 Settembre 2020 21:54

Nelle ultime 24 ore guarito virologicamente un paziente proveniente da fuori provincia ricoverato in Malattie Infettive a Caltanissetta. Ricoverati presso la stessa Unità Operativa Complessa 2 pazienti: 1 proveniente da Niscemi già in isolamento domiciliare ed 1 proveniente da fuori provincia. Riscontrati 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: due di Gela ed uno di Caltanissetta, tutti contatti di pazienti affetti da Covid-19. Guarito 1 paziente di Caltanissetta in isolamento domiciliare. E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 63. Di questi, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive e 48 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 218, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 297 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 8 di Caltanissetta, 35 di Gela, 1 di Delia, 2 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 4 di Niscemi, 1 di Riesi, 1 di Villalba e 10 provenienti da fuori provincia. Intanto è stato ricoverato ieri un paziente positivo al coronavirus che necessita di dialisi. L’ospedale Sant’Elia ha approntato tutto il necessario nel reparto di Malattie Infettive, diretto dal primario Giovanni Mazzola, grazie alla collaborazione delle dottoresse Manuela Mugavero e Carmelina Ricotta, entrambe dirigenti medici del reparto di Nefrologia. Il paziente che proviene dalla provincia di Agrigento sarà sottoposto a giorni alterni al trattamento dialitico all’interno della stanza a pressione negativa. Per approntare la stanza con dialisi l’ufficio tecnico che ha dovuto fare degli aggiustamenti negli impianti che adesso consentiranno al paziente di essere seguito nel migliore dei modi.

