Coronavirus, a Caltanissetta altri 2 pazienti ricoverati: si aggiungono ai 5 di questa notte

Il manager Alessandro Caltagirone: "Stiamo intervenendo a supporto di Palermo. I due pazienti arrivano dal Policlinico"

Rita Cinardi

15 Settembre 2020 14:17

Altre due persone positive al coronavirus, in arrivo dal pronto soccorso del Policlinico di Palermo, saranno ricoverate in giornata al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Sant'Elia di Caltanissetta. I due pazienti vanno ad aggiungersi ai cinque ricoverati in nottata (uno di Marsala, uno di Sciacca, due di Canicattì e uno di Delia ma proveniente dall'ospedale di Agrigento), e ai sette che erano già ricoverati in reparto. "Per evitare di disperdere risorse umane e dispositivi sicurezza - ha spiegato il direttore dell'Asp di Caltanissetta, e commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Alessandro Caltagirone - si procede con l'occupazione progressiva dei posti letto covid. In prima battuta i pazienti vengono ricoverati all'ospedale Cervello che ha 60 posti di degenza ordinaria che ha già riempito. Poi c'è l'Ismett che interviene solo per la terapia intensiva e a seguire il Civico che in questo momento ne sta garantendo una ventina. Mancando in questo momento posti letto covid a Palermo i pazienti stanno arrivando a Caltanissetta. Stiamo intevenendo dunque per supportare le strutture ospedaliere di Palermo in una logica di sinergie a livello regionale in attesa che tutte le province si allineino al documento di programmazione che è stato trasmesso venerdì pomeriggio dall'assessorato alla Salute. L'Asp di Caltanissetta si è già allineata al documento e in mattinata abbiamo fatto una riunione operativa per fare il focus su eventuali criticità che saremo pronti a superare nell'arco di qualche ora".

