Cronaca 2473

Coronavirus, a Caltanissetta 2 nuovi positivi: uno è stato ricoverato

Adesso i positivi in provincia sono 37. Di questi, 5 sono ricoverati e 32 in isolamento domiciliare

Rita Cinardi

31 Agosto 2020 08:03

Nelle ultime 24 ore 2 nuovi pazienti positivi al SARS Cov-2: uno di Gela ricoverato presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant'Elia e uno di Caltanissetta in isolamento domiciliare, entrambi sintomatici. E' quanto è emerso ieri sera dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 37. Di questi, 5 sono ricoverati e 32 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 185, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

Nelle ultime 24 ore 2 nuovi pazienti positivi al SARS Cov-2: uno di Gela ricoverato presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant'Elia e uno di Caltanissetta in isolamento domiciliare, entrambi sintomatici. E' quanto è emerso ieri sera dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 37. Di questi, 5 sono ricoverati e 32 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 185, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

Caltanissetta, al carcere Malaspina detenuti protestano da 2 giorni battendo le inferriate

News Successiva A fuoco la Riserva dello Zingaro, l'impressionante foto di una caletta devastata dalle fiamme

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare