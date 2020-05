Cronaca 1518

Coronavirus, a Caltanissetta altri 2 guariti. Nessun positivo nelle ultime 48 ore e zero decessi dal 24 aprile

Il totale dei guariti sale a 74, non si registra nessun decesso dal 24 aprile e nessun ricoverato in terapia intensiva da settimane

11 Maggio 2020 20:07

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone sulla situazioe Covid-19 in provincia di Caltanissetta. Altre due persone sono state dimesse: si tratta di 1 paziente di Serradifalco dimesso a domicilio, guarito da COVID (risultato negativo al doppio tampone) ed 1 paziente della provincia di Trapani dimessa a domicilio seppur con tampone ancora positivo ma guarita clinicamente. Sono 174 i casi di coronavirus in provincia dall'inizio dell'epidemia. Di questi attualmente 13 sono ricoverati in Malattie Infettive (-2 rispetto a ieri), 68 in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi), 4 ricoverati in ospedali di altre province, 74 guariti, 13 deceduti nella nostra provincia e 2 in altre province. Dal 24 aprile non si è più registrato alcun decesso per coronavirus. Dal 3 maggio la terapia intensiva Covid del Sant'Elia è chiusa poiché sono stati dimessi tutti i pazienti.

