Coronavirus, altri due guariti a Caltanissetta e Gela. In provincia restano solo 6 positivi

Degli attuali positivi uno è ricoverato in Malattie Infettive a Gela e altri 5 sono in isolamento domiciliare

18 Giugno 2020 20:40

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone per aggiornare sulla situazione Covid-19 in provincia. Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun nuovo positivo. Guarite altre due persone, una a Caltanissetta e una a Gela, che portano il totale dei guariti a 172. Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 193. Di questi attualmente 1 paziente si trova ricoverato in Malattie Infettive di Gela, 5 si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi), 172 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia risultano guarite l'89% delle persone positive e non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

