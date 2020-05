Cronaca 1485

Coronavirus, a Caltanissetta altri 11 guariti portano il totale a 106. Malati in calo e nessun nuovo positivo

Non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile. La terapia intensiva Covid-19 è chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente

Rita Cinardi

15 Maggio 2020 18:17

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone per aggiornare sulla situazione Covid-19 in provincia di Caltanissetta. Guarite nelle ultime 24 ore altre 9 persone che si trovavano in isolamento domiciliare: 2 a Caltanissetta, 1 a Mussomeli, 1 a San Cataldo, 1 a Gela, 3 a Niscemi, 1 a Santa Caterina. Inoltre due pazienti provenienti da fuori provincia dimessi dalla ex-RSA di via L. Monaco. Il dato dei pazienti ricoverati rimane costante. I casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 183. Di questi, attualmente, 11 si trovano ricoverati in malattie infettive, 47 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 106 guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile. La terapia intensiva Covid-19 è chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente.

