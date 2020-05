Cronaca 925

Coronavirus, a Caltanissetta altre cinque persone guarite. Nessun nuovo positivo

Inoltre è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive e trasferito alla Rsa di via Monaco, poiché guarito clinicamente, un paziente della provincia di Agrigento

Redazione

08 Maggio 2020 18:37

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Permane il trend dei pazienti guariti da Covid in provincia di Caltanissetta. Altri 5 pazienti guariti da coronavirus portano a 62 il totale. Si tratta di quattro persone che si trovavano in isolamento domiciliare (un nisseno, un sancataldese, una persona di Serradifalco e uno di Mussomeli) e di un paziente della provincia di Agrigento che era stato trasferito da Malattie Infettive alla Rsa di via Luigi Monaco e che adesso potrà tornare a casa. Un altro agrigentino è stato dimesso dal reparto di Malattive Infettive, poiché clinicamente guarito, ma essendo ancora positivo, continuerà la convalescenza nella Rsa. Riepilogando da inizio epidemia sono stati registrati 173 casi. Di questi, attualmente, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 72 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 67 i guariti, 13 persone decedute in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Non si registra ormai alcun decesso per coronavirus dal 24 di aprile. Da settimane, inoltre, nessun paziente viene ricoverato in terapia intensiva.

