Coronavirus. A Caltanissetta altre 9 persone guarite portano il totale a 62. Nessun nuovo positivo

A Caltanissetta non si registrano deceduti per coronavirus dal 24 aprile. Tra ieri e oggi nessun ricoverato

Rita Cinardi

04 Maggio 2020 20:45

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo ricovero, ma 9 soggetti in quarantena domiciliare (2 a Caltanissetta, 2 a Gela e 5 a San Cataldo) che risultano guariti dopo il secondo tampone. Per riepilogare in provincia i casi totali da inizio epidemia sono 165. Di questi, 16 sono attualmente ricoverati in Malattie Infettive, 68 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in presidi di altre province, 62 i guarti, 13 i deceduti in ospedali della provincia e 2 fuori provincia. A Caltanissetta non si registrano deceduti per coronavirus dal 24 aprile. Appuntamento domani con nuovi aggiornamenti sul nostro giornale.

