Coronavirus, a Caltanissetta 5 ricoverati nella notte: riapre anche la Terapia Intensiva Covid-19

Adesso i ricoverati al presidio ospedaliero Sant'Elia sono 12, mentre 28 sono quelli in isolamento domiciliare

Rita Cinardi

15 Settembre 2020 08:42

Cresce l'allarme al Sant'Elia di Caltanissetta dove, nella notte, sono stati ricoverati cinque pazienti tutti positivi al coronavirus. Uno di questi, un paziente con infarto, una volta sottoposto al tampone è risultato anch'esso positivo ed è stato ricoverato all'interno della Terapia Intensiva Covid-19, ormai chiusa dal 3 maggio e riaperta questa notte. Il paziente, un uomo di Delia di 48 anni, non è intubato ma richiede monitoraggio costante in ragione del fatto che era stato sottoposto a intervento di angioplastica. Si tratta di un impiegato comunale di Delia. Gli altri quattro sono tutti pazienti di fuori provincia. I 5 ricoverati di questa notte vanno ad aggiungersi ai 7 che già si trovavano in Malattie Infettive e ai 28 pazienti in isolamento domiciliare, portando il totale dei positivi a 40.

