Cronaca 602

Coronavirus, a Caltanissetta 2 pazienti dimessi e un ricoverato. Due i nuovi positivi

I nuovi contagiati sono un nisseno e un gelese, entrambi contatti stretti di pazienti positivi

Rita Cinardi

17 Settembre 2020 23:12

Nelle ultime 24 ore dimessi a domicilio dalla UOC di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia 2 pazienti positivi al SARS-CoV-2, uno di Gela ed uno proveniente da fuori provincia. Ricoverato presso la UOC di Malattie infettive un paziente di Gela Covid+ già isolato a domicilio. Guarito virologicamente un paziente di Gela. Riscontro di due nuovi pazienti positivi al SARS- CoV-2, uno di Caltanissetta ed uno di Gela, entrambi contatti di pazienti Covid-19.E' quanto riportato nel bollettino di questa sera il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 41. Di questi, 12 sono ricoverati in Malattie Infettive e 29 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 204, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.



