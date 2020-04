Cronaca 3234

Coronavirus. A Caltanissetta 2 nuovi deceduti. Aumenta di 2 il numero dei ricoverati e di 8 quello dei positivi in isolamento domiciliare

La maggior parte dei positivi in isolamento domiciliare si registra nel capoluogo (con 35 unità) e a San Cataldo (18)

Rita Cinardi

12 Aprile 2020 19:35

Consueto bollettino aggiornato dell'Asp di Caltanissetta. Nelle ultime 24 si è registrato il decesso di una paziente nissena positiva al covid-19 in Terapia Intensiva del Sant'Elia. Si tratta di un'anziana 74 anni, Maria Catena D'Antona. Dalla stessa area si registra l’uscita, in condizioni migliori, di un paziente con un quadro clinico riconducibile a caso Covid, si tratta del paziente di 56 anni di Agrigento Tommaso Cortelli. Il paziente necessita di ulteriori cure ed è stato trasferito in Malattie Infettive. Un altro paziente che era positivo e in isolamento domiciliare è deceduto in casa. Si tratta, come sottolineato dal manager Alessandro Caltagirone, di un paziente di 85 anni con diverse patologie di San Cataldo.

Il Dato dei pazienti ricoverati in malattie infettive al Sant'Elia si incrementa di due unità. Si tratta di pazienti provenienti dalla provincia di Agrigento.

Il dato dei domiciliari , risultati positivi al test, si incrementa di n. 8 unità.

Tutti casi riconducibili a focolai o a soggetti risultati positivi ma già da tempo in isolamento (c.d. geografici: coloro che si sono registrati dopo il 14 marzo). Per riepilogare, dall'inizio dell'epidemia sono 130 i pazienti positivi in provincia di Caltanissetta. Di questi 11 sono deceduti, 8 sono guariti, 2 si trovano in terapia intensiva, 20 in malattie infettive, 83 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in altro presidio e 1 paziente di Mussomeli deceduto in ospedale di un'altra provincia.

Oggi ulteriori referti sono stati inoltrati ai cittadini "geografici". Siamo a circa 800 referti esitati ed inoltrati via email con circa 1000 tamponi effettuati

