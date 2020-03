Cronaca 3986

Coronavirus. Bollettino Asp: a Caltanissetta 17 tamponi eseguiti, si attendono i risultati

Alcuni pazienti sono stati mandati a casa perché le condizioni di salute non risultavano meritevoli di ricovero

Redazione

14 Marzo 2020 20:07

Sono 17 i tamponi (11 eseguiti oggi e 6 ieri) per il coronavirus effettuati dall'Asp di Caltanissetta dei quali si attende l'esito dei risultati. "Ieri - dice il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - è stato attivato il pronto soccorso infettivologico all'ospedale Sant'Elia. Dalla sua attivazione sono stati effettuati 11 tamponi e 3 TAC. Alcuni pazienti sono stati mandati a casa perché le condizioni di salute non risultavano meritevoli di ricovero. La permanenza del paziente al PS Infettivologico dal suo arrivo alla diagnosi è di circa 30-45 minuti. Da mercoledì confidiamo di attivare l'apparecchiatura per effettuare i test che risulta già presente nella nostra sede. Lo stesso vale per il Presidio Ospedaliero di Gela dove martedì collauderemo la nuova apparecchiatura. Questo ci consentirà di essere autonomi rispetto a Palermo, pervenendo ad un risultato più immediato. I tre pazienti (una di Sciacca positiva al coronavirus, un pakistano e un nisseno di cui si attende l'esito del tampone) sono ricoverati in condizioni stazionarie. I risultati dei 6 tamponi di eri non sono ancora arrivati".

Sono 17 i tamponi (11 eseguiti oggi e 6 ieri) per il coronavirus effettuati dall'Asp di Caltanissetta dei quali si attende l'esito dei risultati. "Ieri - dice il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - è stato attivato il pronto soccorso infettivologico all'ospedale Sant'Elia. Dalla sua attivazione sono stati effettuati 11 tamponi e 3 TAC. Alcuni pazienti sono stati mandati a casa perché le condizioni di salute non risultavano meritevoli di ricovero. La permanenza del paziente al PS Infettivologico dal suo arrivo alla diagnosi è di circa 30-45 minuti. Da mercoledì confidiamo di attivare l'apparecchiatura per effettuare i test che risulta già presente nella nostra sede. Lo stesso vale per il Presidio Ospedaliero di Gela dove martedì collauderemo la nuova apparecchiatura. Questo ci consentirà di essere autonomi rispetto a Palermo, pervenendo ad un risultato più immediato. I tre pazienti (una di Sciacca positiva al coronavirus, un pakistano e un nisseno di cui si attende l'esito del tampone) sono ricoverati in condizioni stazionarie. I risultati dei 6 tamponi di eri non sono ancora arrivati".

News Successiva Coronavirus, Borrelli: "2.795 contagiati in più, oggi 527 i guariti. I morti in più sono 175"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare