Salute 257

Coronavirus, 92 infermieri rispondono alla selezione pubblica indetta dagli ospedali Villa Sofia e Cervello

L’elenco dei candidati, è consultabile sul sito web aziendale. I contratti si protrarranno fino al 31 dicembre

Redazione

22 Ottobre 2020 15:47

Sono 92 gli infermieri che hanno partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” nell’ambito degli “Interventi per l’emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art. 2 bis comma1 lettera a) del D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in legge n. 27/2020" e che saranno immessi in servizio subitaneamente (previa accettazione).Il bando indetto, in linea con le misure straordinarie di reclutamento (delibera n. 1265 del 09/10/2020), nella ratio di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus, ha trovato, pertanto, sollecita risposta. Si tratta di incarichi di lavoro autonomo, libero professionale e co.co.co. Durata fino al 31 dicembre 2020, prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza”.

L’elenco dei candidati, come da “presa d’atto” n. 1312 del 22 ottobre 2020, è consultabile sul sito web aziendale.





Sono 92 gli infermieri che hanno partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” nell’ambito degli “Interventi per l’emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art. 2 bis comma1 lettera a) del D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in legge n. 27/2020" e che saranno immessi in servizio subitaneamente (previa accettazione).Il bando indetto, in linea con le misure straordinarie di reclutamento (delibera n. 1265 del 09/10/2020), nella ratio di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus, ha trovato, pertanto, sollecita risposta. Si tratta di incarichi di lavoro autonomo, libero professionale e co.co.co. Durata fino al 31 dicembre 2020, prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza”.

L’elenco dei candidati, come da “presa d’atto” n. 1312 del 22 ottobre 2020, è consultabile sul sito web aziendale.





Carenza di posti letto per pazienti Covid a Caltanissetta, la Cisl Fp: "Serve chiarezza, siamo pronti all'emergenza?"

News Successiva L'utilizzo della mascherina e il distanziamento abbassano di 1000 volte la carica virale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare