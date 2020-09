Attualita 121

Coronavirus, 77 nuovi contagi in Sicilia e 105 ricoverati. In Italia lieve crescita: altri 1.434 positivi

Dei nuovi casi nell'isola, 14 sono nella provincia di Catania, 10 a Trapani, 17 a Palermo, 15 a Messina, 2 a Siracusa, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 7 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta

09 Settembre 2020 18:36

Sono 77 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, sette in meno rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4926. Non sono segnalati migranti.Attualmente ci sono 105 persone ricoverate in ospedale (+1) ma aumentano di due unità i pazienti terapia intensiva (15, +2 rispetto a ieri), 1.407 in isolamento domiciliare per un totale di 1527 positivi. I guariti sono 3110, 4 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289.

Dei nuovi casi, 14 sono nella provincia di Catania, 10 a Trapani, 17 a Palermo, 15 a Messina, 2 a Siracusa, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 7 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta. Sono stati effettuati oltre 4700 tamponi, meno dei 5200 di ieri ma comunque un numero molto elevato.

In lieve crescita i casi di Covid-19 in Italia rispetto a 24 ore fa: 1.434 nuovi positivi oggi, contro i 1.370 di ieri, ma anche con più tamponi: 95.990 contro 92.403 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 281.583. I decessi sono in aumento, 14 oggi contro i 10 di ieri, per un totale di 35.577. I guariti sono 471 (ieri 563), e sono 211.272 in tutto.

In aumento gli attualmente positivi, 945 in più (ieri 796), per un totale che sale a 34.734. E crescono ancora i ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 18 unità e arrivano a 1.778, mentre le terapie intensive salgono di altre 7 unità, 150 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 32.806, 920 in più di ieri.(Luigi Ansaloni, Gds.it)



