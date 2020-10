Cronaca 1122

Coronavirus, 708 nuovi casi in Sicilia ma è impennata di ricoveri: sfiorati i 25000 contagi in Italia

La situazione diventa sempre più drammatica perchè aumentano contagi e ricoveri. Oggi in Italia 205 decessi

Redazione

28 Ottobre 2020 17:22

Dopo gli 860 nuovi casi e i 10 morti di ieri, si conferma stabile la curva epidemiologica in Sicilia con 708 nuove infezioni da Sars-Cov-2 diagnosticate nelle ultime 24 ore e purtroppo altri 10 morti per Covid. A livello nazionale, come riporta l'ultimo bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, nuovo picco di contagi, con quasi 25.000 positivi in un solo giorno. I nuovi 708 casi di Covid intercettati in Sicilia nella ultime 24 ore fanno salire il numero degli attuali positivi a 12.188 (ieri erano 11.734), di cui 11.290 in isolamento domiciliare (ieri erano 10.904), 787 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 727) e 111 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+8 rispetto a ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 19.033, le guarigioni sono 6.386 (+244 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 459 (+10 rispetto a ieri).

A livello provinciale oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior incremento di nuovi positivi: sono 228. A Catania invece nelle ultime 24 ore sono stati intercettate dai tamponi 173 nuove infezioni. Poi sono stati registrati 99 casi a Ragusa, 80 ad Agrigento, 53 a Trapani, 42 a Siracusa, 24 a Messina, 9 a Caltanissetta e 0 a Enna.

Ancora in forte incremento la curva epidemica in Italia: sono 24.991 i nuovi casi di Covid, contro i 21.994 di ieri, ma con un nuovo sensibile aumento di tamponi, 198.952 contro i 174.398 segnalati ieri, quindi 24.554 in più. In calo i decessi: 205 oggi (ieri erano 221), per un totale di 37.905.

Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri 958), portando il totale a 14981, mentre le terapie intensive che si aggiungono sono 125 (ieri 127), arrivando a 1.536 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.









