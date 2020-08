Cronaca 837

Coronavirus, 7 positivi sul bus Palermo-Trapani: ma ancora devono essere processati altri tamponi

Tra i positivi anche un’infermiera e un’operatrice sanitaria del Policlinico di Palermo e un militare

17 Agosto 2020 10:04

Sale a sette il numero dei passeggeri del bus Palermo-Trapani positivi al coronavirus. In settanta hanno viaggiato, dal 27 luglio al 6 agosto, insieme ad un passeggero contagiato.Come riportato nell’articolo del Giornale di Sicilia a firma di Laura Spanò, i positivi sono rispettivamente: 4 di Trapani, 2 di Erice e una di Paceco. Tra di loro anche un’infermiera e un’operatrice sanitaria del Policlinico di Palermo e un militare. Ma ancora non tutti i tamponi sono stati processati. Ciò vuol dire che ci potrebbero essere altri passeggeri positivi al Covid-19.

L’Asp di Trapani rinnova quindi l’appello a chi ha viaggiato nel periodo e nelle ore indicate a sottoporsi ad auto quarantena volontaria, evitando anche contatti con i familiari e di contattare immediatamente le strutture sanitarie del luogo di residenza. Ai sette nuovi positivi in provincia di Trapani se ne aggiunge un altro di Marsala rientrato da una vacanza a Malta.



