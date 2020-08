Cronaca 1623

Coronavirus, 7 positivi in più in provincia di Caltanissetta: 3 sono operatori di una comunità

Altri due invece sono di Gela ma sono appena rientrati da Malta. I positivi nella nostra provincia salgono a 16

Rita Cinardi

14 Agosto 2020 22:24

Nelle ultime 24 ore sette pazienti positivi al SARS Cov-2 in provincia: 2 di Gela, provenienti da Malta, isolati a domicilio; 3 operatori di una Comunità di Caltanissetta che si occupa di donne in difficoltà, 1 paziente ricoverato a Gela ed 1 paziente ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia Caltanissetta. E' quanto emerge dal consueto bollettino serale diramato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Salgono a 16 i positivi nella nostra provincia. Di questi 4 si trovano ricoverati in Malattie Infettive e 12 sono in isolamento domiciliare. Sono 182 finora i pazienti guariti. I decessi sono 15 (comprese due persone decedute fuori provincia) e non si registrano più vittime dal 24 aprile.

