Coronavirus, 62 positivi nel giro di poche ore: Milena sarà "zona rossa"

Il sindaco Claudio Cipolla, di concerto con l'Asp di Caltanissetta, ha inviato la richiesta al governo regionale

20 Dicembre 2020

Con 62 positivi nelle ultime ore, che si aggiungono agli altri 25 dei giorni prima, e centinaia di persone in isolamento domiciliare, Milena sta per diventare zona rossa. A chiederlo al governatore Nello Musumeci il sindaco Claudio Cipolla, di concerto con l'Asp di Caltanissetta. L'ordinanza dovrebbe formalizzarsi entro domani. "La situazione è peggiorata nel giro di pochissimi giorni - ha detto il sindaco Cipolla - e i tamponi positivi sono aumentati in maniera esponenziale per cui il provvedimento si rende necessario per scongiurare il peggio. Non sappiamo da dove sia parito il focolaio e al momento stiamo lavorando con l'Asp per garantire la salute di tutti i cittadini". A Milena, comune di poco più di 2 mila abitante, che conta già 3 ricoverati in Malattie Infettive, quasi in ogni famiglia ormai c'è un positivo.



Intanto il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso afferma: “Ho sentito il Presidente della Regione Musumeci, aspettiamo le opportune valutazioni, ma non c’è dubbio che la situazione della mia piccola Milena è delicata. Dunque, massima prudenza e soprattutto la dichiarazione di zona rossa va vissuta con l’atteggiamento della prevenzione. Per fortuna non abbiamo casi preoccupanti. Dunque l’isolamento è un'opportunità per cacciare via prima possibile la minaccia di questo incredibile nemico. Speriamo davvero in un santo Natale e soprattutto in un anno nuovo di speranza e di salute per i nostri concittadini".



