Cronaca 1622

Coronavirus, 58 pazienti positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta: due i decessi

Deceduti un paziente di Marianopoli e un paziente di San Cataldo. I dati sono stati forniti nel consueto bollettino dell'Asp

Redazione

18 Novembre 2020 10:57

Nelle ultime 24 ore riscontro di 58 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 18 di Gela, 15 di San Cataldo, 12 di Niscemi, 5 di Caltanissetta, 4 di Mazzarino, 2 di Serradifalco, 1 di Campofranco e 1 di Mussomeli. Ricoverati in degenza ordinaria 5 pazienti: 2 di San Cataldo, 2 di Caltanissetta e 1 proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria 3 pazienti di Caltanissetta, 2 di San Cataldo, 1 di Mazzarino, 1 di Serradifalco, 4 provenienti da fuori provincia. Ricoverato presso la UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente di Caltanissetta. Deceduti un paziente di Marianopoli e un paziente di San Cataldo. Per mero errore nel report precedente è stato indicato un paziente in isolamento a Caltanissetta presso il comune di Serradifalco; il dato è stato rettificato. Guariti 5 pazienti di Resuttano, 3 di Vallelunga, 2 di Caltanissetta, 1 di Gela, 1 di Mussomeli, 1 di Riesi, 1 di Mazzarino,1 di San Cataldo, 1 di Serradifalco e 1 di Villalba.

