Attualita 1111

Coronavirus, 54 nuovi contagi in Sicilia: in aumento i pazienti ricoverati. Impennata di casi anche in Italia

Attualmente ci sono 1.252 positivi di cui 51 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva e 1159 in isolamento domiciliare

Redazione

03 Settembre 2020 17:26

Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 20 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.Attualmente ci sono 1.252 positivi di cui 51 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva e 1159 in isolamento domiciliare, per un totale di 4487 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.947 (+28). Sono invece 288 le vittime accertate.E’ di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.



