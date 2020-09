Attualita 542

Coronavirus, 5 vigili urbani positivi e a Gela torna lo smart working: tampone per i dipendenti comunali

Situazione costantemente monitorata a Gela dopo che sabato scorso un agente della polizia municipale è risultato positivo

Redazione

21 Settembre 2020 14:42

Il Sindaco Lucio Greco fa il punto della situazione alla luce dell'allarme Covid scattato sabato in città, dopo la notizia del ricovero di un vigile urbano al Sant'Elia di Caltanissetta.“Allo stato attuale, ci risultano in tutto 5 vigili positivi al Sars-Cov-2. Una situazione che ci spinge ad intensificare l'attività di prevenzione, ma senza creare panico. In costante comunicazione con ASP e Prefettura, si sta monitorando l'evolversi della situazione e si richiede il rispetto massimo delle prescrizioni governative, mascherine in primis. Le condizioni dell'agente ricoverato, per fortuna, non destano preoccupazione e tutti i suoi colleghi positivi sono in isolamento domiciliare. Sabato stesso sono stati sottoposti a tampone, perchè rientravano tra quelli che nelle ultime 48 ore erano stati in contatto con lui. Ieri si è proceduto alla sanificazione del comando di Polizia Municipale e delle auto di servizio e da questa mattina tutti i vigili urbani sono chiamati a sottoporsi al tampone. Insieme a loro anche il sottoscritto, gli assessori e gli impiegati amministrativi e della segreteria. Nelle prossime ore tutti i dipendenti comunali saranno sottoposti al tampone e man mano che si conosceranno gli esiti si prenderanno le decisioni più opportune. In tarda mattinata ho presenziato ad un incontro cui hanno preso parte il comitato RSPP, datori di lavori e dirigenti di settore, medico del lavoro del Comune e RLS per decidere il da farsi in termini organizzativi, al fine di coniugare la salute e la sicurezza con l'esigenza di garantire ai cittadini tutti i servizi. E' stato stabilito un ritorno al principio di rotazione, perchè il 50% del personale torna in regime di smart working, e ho dato mandato ai dirigenti di raddoppiare il personale per ciò che attiene l'erogazione dei servizi essenziali. Si procederà, inoltre, alla sanificazione di tutti i locai, sia aerea che di tutte le superfici degli ambienti di lavoro, così come il protocollo dell'ASP prevede. Chiamo tutti alla massima attenzione e al senso di responsabilità. Il livello di guardia ora dev'essere elevato”.



News Successiva Gela, studente dell'Alberghiero positivo al Covid: in isolamento compagni di scuola e docenti

