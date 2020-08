Cronaca 435

Coronavirus, 39 i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Sicilia. La curva in Italia torna a scendere

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid in tutta Italia: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi

Redazione

16 Agosto 2020 18:20

Sono 39 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia: 5 sono migranti e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. Si tratta, nel dettaglio, di 12 a Catania, 5 a Palermo, uno a Messina, 4 a Siracusa, 9 a Ragusa e 8 a Trapani.Numeri leggermente più bassi rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano stati 46. Gli attuali positivi, così salgono a 712. Purtroppo c'è da registrare una vittima e così i morti salgono a 285. A preoccupare nelle ultime ore è il focolaio registrato in una casa di cura per anziani a Modica: 9 le persone risultate positive tra operatori e pazienti.

Attualmente ci sono 51 persone ricoverate, 5 in terapia intensiva, 656 in isolamento domiciliare. Sono 1043 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3766 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.769 i guariti, +3 rispetto a ieri.

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid in tutta Italia: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I casi totali salgono a 253.915.



