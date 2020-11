Cronaca 2454

Coronavirus, 3 positivi al comando di Polizia Municipale di Caltanissetta. Quarantena anche per 18 alunni

Si tratta di una classe del plesso scolastico "Michele Abbate". A docenti e alunni è stato notificato il provvedimento di quarantena obbligatoria fiduciaria

Rita Cinardi

09 Novembre 2020 17:26

Sono 3 in tutto gli agenti della Polizia Municipale risultati positivi al coronavirus su un totale di 90 tamponi eseguiti. Alcuni agenti che in questi giorni hanno avuto contatti con il terzo soggetto risultato positivo stanno effettuando nuovamente il tampone per ragioni di sicurezza. Quello che poteva rivelarsi un vero e proprio focolaio comunque, così come specificato dal comandante Diego Peruga, è stato immediatamente circoscritto. Intanto un'altra classe è stata posta in quarantena a seguito del riscontro di un caso di positività. Si tratta di 18 alunni di una classe del plesso Michele Abbate, dell'istituto comprensivo "Martin Luther King". Gli alunni e i docenti dovranno rimanere in quarantena in attesa dell'esito dei tamponi.

