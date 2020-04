Cronaca 3591

Coronavirus, 3 nuovi positivi a Caltanissetta e 1 a Serradifalco: sono tutti in isolamento domiciliare

Dall'inizio dell'epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 138 persone. Di queste 17 sono guarite e 13 decedute

Rita Cinardi

18 Aprile 2020 18:47

Consueto aggiornamento del direttore generela dell'Asp Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore il dato dei pazienti positivi in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi, cresce di 3 a Caltanissetta ed 1 a Serradifalco. Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia è pari a 138 persone. Di queste 1 si trova in Terapia Intensiva a Gela, 13 ricoverate in malattie infettive, 90 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 17 guariti, e 13 deceduti (di questi 11 sono morti al Sant'Elia di Caltanissetta e 2 in ospedali fuori dalla nostra provincia). Appuntamento domani sera sul nostro giornale con i nuovi dati.

