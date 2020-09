Cronaca 250

Coronavirus, 3 morti in Sicilia nelle ultime ore: due erano ricoverati al "Cervello"

Come riportano Andrea D'Orazio e Laura Spanò sul Giornale di Sicilia di oggi, si registra un lieve calo dei contagi in tutta la Sicilia

Redazione

13 Settembre 2020 13:44

Ancora due vittime da coronavirus in Sicilia. Si tratta di due ottantenni deceduti nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo. Le condizioni dei pazienti erano critiche con un quadro clinico già compromesso. Nonostante le cure per loro non c'è stato nulla da fare. Nel reparto si trovavano ricoverati in otto. La notizia è stata confermata dalla direzione.

Il numero dei morti per coronavirus in Sicilia sale dunque a 292. A Salemi, ex zona rossa, dove è tornato a salire, da giorni, il numero dei positivi, è deceduta un'altra anziana di 80 anni.

Come riportano Andrea D'Orazio e Laura Spanò sul Giornale di Sicilia di oggi, si registra un lieve calo dei contagi in tutta la Sicilia con 207 positivi totali nel Trapanese, 12 in più rispetto al giorno precedente. Più marcati i contagi a Trapani, in totale 45 e a Salemi, appunto, dove i positivi salgono a 41.



Ancora due vittime da coronavirus in Sicilia. Si tratta di due ottantenni deceduti nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo. Le condizioni dei pazienti erano critiche con un quadro clinico già compromesso. Nonostante le cure per loro non c'è stato nulla da fare. Nel reparto si trovavano ricoverati in otto. La notizia è stata confermata dalla direzione.

Il numero dei morti per coronavirus in Sicilia sale dunque a 292. A Salemi, ex zona rossa, dove è tornato a salire, da giorni, il numero dei positivi, è deceduta un'altra anziana di 80 anni.

Come riportano Andrea D'Orazio e Laura Spanò sul Giornale di Sicilia di oggi, si registra un lieve calo dei contagi in tutta la Sicilia con 207 positivi totali nel Trapanese, 12 in più rispetto al giorno precedente. Più marcati i contagi a Trapani, in totale 45 e a Salemi, appunto, dove i positivi salgono a 41.



News Successiva Speronata dal fratello per una relazione gay, 22enne cade dallo scooter e muore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare