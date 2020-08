Cronaca 473

Coronavirus, 17enne positivo dopo la festa alla Playa di Catania: 30 finiscono in isolamento

Non si ferma comunque il contact tracing dell'Asp di Catania per ricostruire tutta la rete di contatti del minorenne.

08 Agosto 2020 09:18

In 30 finiscono in isolamento dopo essere entrati in contatto con il 17enne positivo al Coronavirus dopo la festa alla Playa di Catania. Tra questi anche il padre, risultato però asintomatico.Non si ferma comunque il contact tracing dell'Asp di Catania per ricostruire tutta la rete di contatti del minorenne. La famiglia sta collaborando attivamente con i medici e gradualmente si stanno verificando i dati tenendo conto anche delle numerosissime telefonate che stanno mandando in tilt i centralini dell'Asp dedicati all'emergenza.





