Coronavirus, 140 nuovi casi in Sicilia e altri due morti. In Italia la curva è stabile: 2500 positivi in più

Dei nuovi contagiati, a preoccupare è ancora una volta la provincia di Palermo, con 62 casi, 20 quelli di Catania e Ragusa e 10 della provincia di Messina

Redazione

02 Ottobre 2020 18:00

Centoquaranta nuovi positivi in Sicilia e altri due morti. Emerge dall’ultimo bollettino. Sono 3.048 gli attuali positivi: 303 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva (+1) e 2.724 in isolamento domiciliare. Sono 7.414 i casi totali, 4.052 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 5.552.Dei nuovi contagiati, a preoccupare è ancora una volta la provincia di Palermo, con 62 casi, 20 quelli di Catania e Ragusa e 10 della provincia di Messina.

In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.499 casi oggi contro i 2.548 di ieri, con però un aumento dei tamponi, 120.301 (duemila più di ieri), nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale a 319.908. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Luigi Ansaloni, Gds))



