Cronaca 1368

Coronavirus, 14 i nuovi casi registrati in Sicilia ma aumentano i ricoveri e c'è una nuova vittima. Curva in calo anche in Italia

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 320 casi, 159 in meno rispetto al giorno precedente. In calo anche i tamponi

Redazione

17 Agosto 2020 17:23

Sono 14 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta discesa rispetto a domenica ma c'è una nuova vittima (una donna di 56 anni, dipendente comunale di Paternò, nel Catanese) e una netta salita dei ricoverati (ora 60 in tutto) e una persona in più in terapia intensiva, sei in totale. Nelle province cinque a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa.Gli attuali positivi, così salgono a 718, in virtù dei sei guariti e del decesso. Purtroppo come detto c'è da registrare un'altra vittima e così i morti salgono a 286.

Attualmente ci sono 60 persone ricoverate, 6 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare. Sono 1650 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3760 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.776 i guariti, +7 rispetto a ieri.

In calo i nuovi casi in Italia di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Costante il numero dei morti: 4. I maggiori incrementi di contagiati si sono verificate in Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43). I casi totali salgono così a 254.235-.Le vittime a 35.400. Molise e Basilicata sono le uniche regioni senza nuovi positivi. Questi i dati del ministero della Salute.





