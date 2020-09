Attualita 683

Coronavirus, in Sicilia 116 casi nelle ultime 24 ore. Stabile la curva dei contagi in Italia: 1587 i nuovi positivi

Attualmente nell'isola ci sono 2.316 positivi di cui 194 ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva, 2.109 in isolamento domiciliare

Redazione

20 Settembre 2020 17:37

Sono 116 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 66 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo, su 3210 i tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 2.316 positivi di cui 194 ricoverati con sintomi (+3 rispetto alla giornata di ieri), 13 in terapia intensiva, 2.109 in isolamento domiciliare. I positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 5.962. Le vittime rimangono 296.I guariti salgono a 3.350 (+32) mentre rimangono 296 le persone decedute. Per quanto riguarda le province c'è da segnalare il record, purtroppo in negativo, registrato dalla provincia di Palermo con ben 81 casi. Per quanto riguarda le altre province: 15 positivi a Catania, 3 a Messina, 1 a Siracusa, 2 a Ragusa, 1 a Trapani, 11 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta.

A livello nazionale è stabile il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.587 i casi a fronte dei 1.638 del giorno precedente. Cala il numero dei decessi, 15 morti nell’ultimo giorno, dopo l’impennata di ieri, quando si erano registrate 24 vittime. Il totale dei morti è 35.707.

In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 20mila in meno di ieri. La Lombardia è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+221), seguita dal Veneto (+173) e Campania (+171). Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo.(Gds.it)



