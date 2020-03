Attualita 442

Coronavirus, l'Ordine dei Commercialisti di Caltanissetta promuove raccolta fondi per aiutare l'ospedale Sant'Elia

I soldi saranno utilizzati per l'acquisto di sussidi utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 in atto

Redazione

14 Marzo 2020 09:26

In questo momento di particolare incertezza e disorientamento generale, siamo chiamati a dare un ulteriore segnale di sensibilità e solidarietà verso la comunità in cui viviamo e operiamo. Il Consiglio dell'Ordine dei commercailisti ha deciso di promuovere una raccolta di fondi tra gli iscritti, le aziende, gli enti e i cittadini, da donare all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, per l'acquisto di sussidi utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 in atto. "I commercialisti sono utili al paese": lo abbiamo detto più volte, e in questa occasione dobbiamo esserlo ancora di più. Confido ancora una volta - scrive il presidente dell'ordine Salvatore Dilena - sul senso civico e sulla generosità che ci contraddistinguono. Chiedo, pertanto, a ciascuno di fare la propria donazione e di estendere il presente invito ai propri conoscenti. Vi ringrazio e virtualmente vi abbraccio, dicendovi che IMPEGNATI E UNITI CE LA FAREMO. Il versamento potrà essere effettuato entro mercoledì 18 p.v. sul conto corrente bancario dell'Ordine, le cui coordinate sono: Iban Banca di credito cooperativo G. Toniolo IT98P0895216700000000135231 Causale: donazione per emergenza Covid 19

