Coronaviru, individuati altri 7 laboratori in Sicilia per analizzare i tamponi: c'è anche Caltanissetta

I risultati saranno pronti nel giro di 3 ore. Intanto in Sicilia i casi positivi salgono a 21, 6 i pazienti ricoverati

Redazione

05 Marzo 2020 14:18

Dall'inizio dei controlli sul Coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 21 campioni, risultati positivi, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Lo dice la Regione siciliana aggiornando i dati sul coronavirus.

Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l'assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori (tra questi anhe l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta come confermato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone), dislocati su tutto il territorio regionale, per l'analisi dei campioni. Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all'Istituto superiore di Sanità per la validazione finale.

